В Тамбове на съездах с Астраханской на Клубную изменится режим движения транспорта
Там организуют двустороннее движение с введением запрета на левый поворот с Астраханской на Южную
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С целью повышения безопасности дорожного движения в областном центре на пересечении улиц Астраханской и Южной, на съездах с улицы Астраханской на улицу Клубную, будет организовано двустороннее движение с одновременным введением запрета на левый поворот с улицы Астраханской на улицу Южную.
- Данная мера позволит исключить пересечение транспортных потоков на аварийно-опасном участке дороги и сделает разъезд транспортных средств на перекрестке более эффективным и безопасным, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.
Открытие участка дороги для двустороннего движения запланировано на конец апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU