В Тамбове на съездах с Астраханской на Клубную изменится режим движения транспорта

СЕГОДНЯ 13:37 2019-04-09T13:40:28+03:00

Там организуют двустороннее движение с введением запрета на левый поворот с Астраханской на Южную

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С целью повышения безопасности дорожного движения в областном центре на пересечении улиц Астраханской и Южной, на съездах с улицы Астраханской на улицу Клубную, будет организовано двустороннее движение с одновременным введением запрета на левый поворот с улицы Астраханской на улицу Южную.

- Данная мера позволит исключить пересечение транспортных потоков на аварийно-опасном участке дороги и сделает разъезд транспортных средств на перекрестке более эффективным и безопасным, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.

Открытие участка дороги для двустороннего движения запланировано на конец апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU