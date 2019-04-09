Духовная семинария приглашает тамбовчан на День открытых дверей

СЕГОДНЯ 12:11 2019-04-09T12:12:57+03:00

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В Тамбовской духовной семинарии ( г. Тамбов, ул. М. Горького, д. 3, вход через колокольню Казанского мужского монастыря) 14 апреля в 12:00 пройдет День открытых дверей. Туда приглашаются все желающие стать священнослужителями, руководителями церковных хоров, а также те, кто трудиться в других сферах церковной жизни.

- Посетители смогут узнать об истории и современном этапе развития старейшего духовного учебного заведения Тамбовского региона, правила приема в семинарию, особенности организации учебного процесса и реализуемых образовательных программ, а также задать интересующие вопросы администрации, преподавателям и студентам семинарии, - сообщает пресс-служба Тамбовской митрополии.

ИСТОЧНИК KP.RU