13 апреля тамбовчан приглашают на "Тотальный диктант"

СЕГОДНЯ 12:42 2019-04-09T12:45:37+03:00

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В Тамбовской области подготовили 35 площадок, на которых 13 апреля проверить свою грамотность смогут сотни людей. В Тамбове самой большой площадкой для написания "Тотального диктанта 2019" вновь станет областная библиотека имени Пушкина, где на протяжении 2,5 месяцев шли бесплатные курсы «Русский по четвергам» для подготовки к акции. Кстати, в Пушкинской библиотеке для малышей от трех лет на время диктанта будет работать детская комната, в которой с ними поиграют, пока родители напишут текст.

Открытые площадки ждут жителей Бондарей, Гавриловки-2, Дмитриевки, Красненькой, Котовска, Первомайского, Платоновки, Сосновки, Тулиновки. Впервые диктант по просьбам жителей можно написать в Мордово, Моршанске и Стрельцах. Полный список всех площадок региона по ссылке.

Более 3 тысяч площадок "Тотального диктанта" откроются по всему миру. На территории России диктант напишут в 772 населенных пунктах, за рубежом к проекту присоединятся 340 городов 79 стран. Диктант также можно будет написать онлайн.

- Всемирный образовательный проект "Тотальный диктант" охватит 19 часовых поясов на всех шести континентах планеты. По оценкам организаторов, в акции 13 апреля примут участие более 250 тысяч человек, - сообщает управление культуры и науки Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU