2019-04-09T11:41:59+03:00
Происшествия

В Тамбове пьяный водитель сбил 9-летнего мальчика

Ребенок вышел во двор из своего подъезда и попал под колеса
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Авария произошла во двореАвария произошла во двореФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В Тамбове во дворе собственного дома под автомобиль пьяного водителя попал 9-летний мальчик. Авария произошла 8 апреля в 13 часов 26 минут на улице Чичканова в районе дома №91\205 города Тамбова. Как сообщили в региональном УГИБДД, 28-летний водитель автомобиля «LADA KALINA», находясь за рулём с признаками алкогольного опьянения, наехал на девятилетнего ребенка, который вышел из подъезда во двор.

- В результате аварии мальчик получил травмы, на автомобиле скорой медицинской помощи его доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

У водителя обнаружили признаки опьянения Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

У водителя обнаружили признаки опьяненияФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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