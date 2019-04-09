В Тамбове пьяный водитель сбил 9-летнего мальчика
В Тамбове во дворе собственного дома под автомобиль пьяного водителя попал 9-летний мальчик. Авария произошла 8 апреля в 13 часов 26 минут на улице Чичканова в районе дома №91\205 города Тамбова. Как сообщили в региональном УГИБДД, 28-летний водитель автомобиля «LADA KALINA», находясь за рулём с признаками алкогольного опьянения, наехал на девятилетнего ребенка, который вышел из подъезда во двор.
- В результате аварии мальчик получил травмы, на автомобиле скорой медицинской помощи его доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.
У водителя обнаружили признаки опьяненияФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU