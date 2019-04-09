2019-04-09T11:24:14+03:00
Происшествия

В Тамбовской области мужчина обокрал чужой сарай

Он похитил оттуда электроинструменты
Ксения АЛЕШИНА
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В дежурную часть полиции 4 апреля поступило сообщение о краже от 31-летнего мужчины. Прибывшие на место происшествия в поселок Дубки оперативники опросили потерпевшего и выяснили, что из его сарая неизвестный украл электроинструменты: две углошлифовальные машинки, ударную дрель, электромиксер и перфоратор.

Потерпевший пояснил, что редко появляется в поселке, чем и воспользовался злоумышленник, который проник на территорию частного подворья и вскрыл дверь в сарай. По подозрению в совершении кражи был задержан 30-летний местный житель.

Задержанного доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. По словам мужчины, электроинструменты он похитил еще в конце января этого года, а затем продал их за символическую цену неизвестному лицу. Все вырученные средства он потратил на себя.

- В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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