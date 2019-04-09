2019-04-09T11:10:53+03:00
Общество

Дом в Тамбове, где обрушился потолок, отремонтируют сами жители

Жильцов четырех муниципальных квартир с Интернациональной,89 отселят, а собственников обязали провести реконструкцию памятника за свой счет
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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5 семей должны будут сами отремонтировать памятник регионального значения5 семей должны будут сами отремонтировать памятник регионального значения
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Дом по улице Интернациональной, 89, согласно постановлению администрации города Тамбова, признали аварийным. Но сносить его нельзя — это памятник регионального значения.

Напомним, прошлой осенью в строении 1905 года постройки произошло ЧП — в квартире №2 рухнули потолочные балки. Жильцы не пострадали чудом. В квартире проживала женщина с 5-летним ребенком, после ЧП их жилье обследовали и признали аварийным, все остальные помещения дома такого статуса не получили. В итоге пострадавших от обрушения переселили в другое жилье, а остальные продолжили здесь жить.

Сейчас стало известно, что дом все-таки признали аварийным. Но отселению, согласно постановлению мэрии подлежат лишь жители 4-х муниципальных квартир - №2, 3, 5 и 6. Из квартиры №2 жильцы уже уехали, остальным семьям планируется предоставить жилье до конца 2020 года. А вот на жильцов оставшихся 5 приватизированных квартир ляжет тяжелое бремя ремонта памятника.

- Собственникам помещений жилого дома № 89 по ул. Интернациональной необходимо произвести реконструкцию дома до 31 декабря 2020 за счет собственных средств, - говорится в постановлении горадминистрации.

В какую сумму может обойтись ремонт памятника, неизвестно... Кстати, региональное СУ СКР проводило доследственную проверку по заявлению активистов ОНФ, которые обвинили неких «ответственных должностных лиц» в игнорировании проблемы, возникшей в доме на Интернациональной, 89 и бездействии. Дело в том, что здание давно уже находилось в плачевном состоянии, но вместо реконструкции жителям решили отремонтировать лишь крышу. Правда, в ходе проверки данные общественников не подтвердились и следователи приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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