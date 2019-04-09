В Мичуринск привезли «Избавительницу от бед»

СЕГОДНЯ 10:46 2019-04-09T10:46:41+03:00

Это одна из самых почитаемых святынь Самарского края и всего Среднего Поволжья Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

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В Мичуринске в девять часов утра встретили чудотворную икону Божией Матери «Избавительница от бед», которая считается одной из самых почитаемых святынь Самарского края и всего Среднего Поволжья.

- Сотни верующих выстроились в очередь, чтобы приложиться к чудотворной иконе. В 11 часов ее перевезут в храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», в 13 часов - в храм пророка Божия Илии, в 15 часов - в Боголюбский кафедральный собор, - прокомментировали в пресс-службе администрации города Мичуринска.

Завтра, 10 апреля, в три часа дня святыню доставят в Успенский храм Троицкого мужского монастыря города Мичуринска. Добавим, что во всех храмах перед чудотворной иконой будут совершаться молебены с чтением акафиста.

ИСТОЧНИК KP.RU