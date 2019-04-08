Более 4,5 тысяч тамбовчан обратились за медицинской помощью из-за ОРВИ и гриппа

СЕГОДНЯ 17:57 2019-04-08T17:59:19+03:00

При этом специалисты отмечают снижение уровня данных инфекций в регионе

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В Тамбовской области за истекшую неделю, с 1 по 7 апреля, за медицинской помощью обратились 4 тысячи 563 человека с проявлениями острой респираторной инфекции. Это на 8,2% меньше, чем на предшествующей неделе. Большинство заболевших ОРВИ (72,5%) - дети.

- Высокие уровни заболеваемости, но не превышающие пороговых значений, отмечены в Тамбове, Моршанске, Кирсанове, Рассказово и Котовске, - сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области. - На долю жителей Тамбова пришлось 49,1% всех обращений.

Также за прошедшую неделю в Тамбовской области специалисты зарегистрировали 11 случаев заболеваний гриппом.

ИСТОЧНИК KP.RU