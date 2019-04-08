2019-04-08T17:28:04+03:00
Общество

Тамбовский студент разработал сервис для "автобусных" туристов

Денис Микенин создал бесплатный сайт, где можно выбрать подходящий тур
Ксения АЛЕШИНА
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Студент четвертого курса Тамбовского государственного технического университета направления «Информационные системы и технологии» Денис Микенин создал уникальный веб-сайт «VIATUS.RU» , предназначенный для туристов. На ресурсе размещен каталог автобусных туров из Тамбовской области с возможностью бронирования и выбора места в туре. Данный сервис полностью бесплатный.

По словам тамбовского студента, идея создания такого сервиса возникла у него в декабре 2017 года, когда он вместе с семьей планировал летний отпуск. Молодой человек заметил, что некоторые туроператоры размещают сжатую информацию по поводу туров, поэтому решил исправить эту ситуацию.

- Я задумался о том, что было бы хорошо, если бы я мог прийти в одно место и получить всю информацию о турах из Тамбова и забронировать место в нем. Я заинтересовался такой концепцией и решил для начала провести анализ потребностей, пообщался со знакомыми, которые путешествовали автобусными турами и проверил актуальность идеи на них. По итогам проверки выяснилось, что потребность есть, и людям это нужно, - говорит студент.

Как сообщает пресс-служба ТГТУ, четверокурсник заключил соглашение о сотрудничестве с крупными тамбовскими туроператорами. Они принимают заявки через личный кабинет.

- Суть сервиса простая: пользователь заходит на сайт, выбирает город отправления, также может выбрать город прибытия и месяц, выбирает тур и бронирует место в нем бесплатно, после этого у него есть два дня, чтобы прийти в офис туроператора, оплатить место в туре или договориться с туроператором, чтобы он подтвердил место. Если пользователь не приходит в течение двух дней, то место освобождается. Это сделано для того, чтобы если люди передумают ехать и не захотят уведомить туроператора, у оператора не пропадало бы место и не было простоя - место автоматически освободится, - объясняет Денис.

Отметим, что в Тамбове аналогов такому сервису нет. Конечно, похожие есть в крупных городах, таких как Москва, вот только работают они на другой сегмент рынка и другую аудиторию.

- На данный момент все туристические компании думают о богатых туристах, которые могут позволить себе много тратить и создают сервисы для них. Моя цель - создать отличный сервис для простых туристов, у которых есть свои потребности, сделать рынок прозрачней и честнее, и конечно, создать IT-продукт в нашем регионе, показать другим, что у нас можно создавать свое и не уезжать в другие города. Очень хотелось бы, чтобы IT-продукты, созданные в нашем городе, стали своеобразным брендом Тамбовщины, - добавил парень.

ИСТОЧНИК KP.RU

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