2019-04-08T17:24:44+03:00
Общество

Заменяющий мэра Тамбова Дмитрий Самородин взял «самоотвод» и вышел из нескольких рабочих групп

Он не будет руководить вопросами переименования ул. Ст. Разина в ул. им. Святителя Питирима и присвоения разным объектам имен святых
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Временно исполняющий полномочия главы города Тамбова Дмитрий Самородин вышел из состава рабочих групп, одна из которых занимается вопросом переименования улицы Ст. Разина в ул. им. Святителя Питирима, а вторая рассматривает возможность присвоения улицам, площадям, скверам города, учебным и другим учреждениям имён наиболее почитаемых святых, новомучеников и исповедников Русской православной церкви, связанных с Тамбовским краем.

Напомним, жители уже высказались против изменения названия улицы Ст. Разина, о дальнейших планах по переименованию других объектов пока ничего неизвестно. Ранее Дмитрий Самородин являлся руководителем обеих рабочих групп, но сейчас в документацию внесены изменения и нынешний временно исполняющий полномочия мэра Тамбова из их состава выбыл. Документ подписан лично Самородиным. Вместо себя Дмитрий Александрович назначил руководителем рабочей группы замглавы администрации – начальника управления по связям с общественностью Антонину Колодину. Ранее она являлась в ней заместителем руководителя. В свою очередь ее замом (в рабочей группе) назначена председатель комитета архитектуры, развития и реконструкции Надежда Лошакова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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