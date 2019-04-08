2019-04-08T16:43:09+03:00
Общество

В озеленении Мичуринска примут участие три подрядных организации

Одна из них - из Тамбова
Ирина БУРЯКОВА
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В апреле в Мичуринске приступят к озеленению городских пространств. На улицах, в парках и скверах рабочие будут высаживать цветы и декоративные растения.

- С тремя подрядными организациями, которые стали победителями аукциона, уже заключены контракты на проведение работ. Мичуринская компания ООО «Строительно-производственная группа «ЦЕНТР» занялась изготовлением металлических конструкций - каркасов для цветочных арок. Их планируется установить на въезде в наукоград со стороны Тамбова и на пересечении улиц Советской и Красной, - сообщает пресс-служба администрации Мичуринска.

ИП Татаров из Тамбова выиграл тендер на поставку белой мраморной крошки, которая послужит дополнением для дизайна клумб.

Основная работа по озеленению города будет лежать на сотрудниках мичуринского крестьянского-фермерского хозяйства «Фабрика цветов». Именно этой компании предстоит поставить, высадить и ухаживать в течение теплых месяцев за однолетними и многолетними растениями в количестве почти 30 тысяч штук, а также газонной травой.

- В наших планах - чтобы все основные территории города этой весной заиграли новыми красками. Определены 17 видовых зон, где будут высажены многолетние и однолетние декоративные растения. На эти цели из городского бюджета выделено около миллиона рублей, - прокомментировал глава города Максим Харников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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