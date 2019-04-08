2019-04-08T16:16:01+03:00
Общество

С 10 апреля за 100 рублей все тамбовчане смогут купить транспортные карты для оплаты проезда

Баланс новых карт будет нулевым, пополнять счет можно на любые суммы
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: с сайта администрации Тамбовской областиФото: с сайта администрации Тамбовской области
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В Тамбове начинается распространение транспортных карт для безналичной оплаты проезда в троллейбусах и автобусах городских маршрутов. Приобрести их можно с 10 апреля в филиалах Сбербанка. В течение апреля транспортные карты будут доставлены и доступны в отделениях этого банка во всех городах и районах Тамбовщины.

- Социальные транспортные карты выдаются уже с января, и многие жители области ими активно пользуются. А те граждане, которые не относятся к льготным категориям, смогут приобрести единые транспортные карты через несколько дней. В отличие от социальной карты, которая выдается бесплатно, единую транспортную карту можно купить за 100 рублей. Карты будут продаваться с нулевым балансом, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Пополнять карту можно на любую сумму. Оплата принимается в отделениях банка, терминалах, через онлайн-сервисы. При снижении баланса карты ниже стоимости проезда оплата по карте станет невозможна.

Узнать баланс транспортной карты (так же как и социальной) возможно несколькими способами: в мобильном приложении «Транспортная карта» (QR-код для скачивания приложения размещен на обратной стороне карты), в банкоматах или через мобильное приложение Сбербанка, в личном кабинете на сайте Сбербанк–Онлайн, по телефону службы поддержки оператора автоматизированной системы учета и оплаты проезда 8-(800)-301-04-44, а также в личном кабинете на официальном сайте системы www.asuop.ru (раздел «О картах» - «Типы карт» - «Вход в личный кабинет»). Регистрироваться на сайте www.asuop.ru необходимо самостоятельно после покупки карты.

По номеру 8-(800)-301-04-44 или по адресу электронной почты support@asuop.ru можно обращаться и с другими вопросам, касающимся использования транспортных карт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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