В Тамбове 70-летний пенсионер подрался со своим знакомым и задушил его

СЕГОДНЯ 15:43 2019-04-08T15:43:26+03:00

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Вечером, 6 апреля, в одном из домов в Тамбове обнаружено тело 59-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство".

В совершении данного преступления подозревается 70-летний знакомый погибшего. По версии следствия, подозреваемый и потерпевший встретились в кафе на дне рождения общего знакомого. После праздника мужчины пошли выпивать домой к подозреваемому. Во время застолья между ними произошел конфликт, перешедший в драку, в ходе которой хозяин дома задушил гостя.

- В настоящее время подозреваемый задержан, в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU