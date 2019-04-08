2019-04-08T15:27:18+03:00
Общество

Тамбовчан призывают не рвать и не покупать первоцветы

Многие из этих весенних цветов находятся на грани исчезновения
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: с сайта администрации Тамбовской областиФото: с сайта администрации Тамбовской области
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В Тамбовской области каждой весной проходит акция «Первоцвет». В этот период сотрудники природоохранных ведомств региона, негосударственных экологических организаций, отряды волонтеров проводят разъяснительную работу с населением для формирования бережного отношения к произрастающим на территории региона первоцветам. Кроме того, защитники природы выявляют и пресекают факты сбора краснокнижных растений.

- В список весенних цветов, находящихся на грани исчезновения и взятых под охрану государства входят: подснежники складчатый и белоснежный, белоцветники летний и весенний, цикламены Кузнецова и кавказский, шафран Гейфеля и многие представители семейства орхидных, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Из распространенных в нашем регионе первоцветов можно назвать занесенный в региональную Красную книгу прострел раскрытый, который также называют сон-травой.

За сбор сон-травы на Тамбовщине предусмотрен штраф в размере от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. В настоящее время растение еще можно встретить в Тамбовском, Кирсановском, Знаменском, Никифоровском, Сосновском, Мичуринском и Инжавинском районах.

- Из распространенных в регионе первоцветов необходимо обратить внимание на пролеску сибирскую, которая не включена в основную часть Красной книги Тамбовской области, но входит в приложение к ней как вид, требующий особого внимания к его состоянию в природной среде. Это растение находится под профилактической охраной, - отмечают в ведомстве. - Экологическое сообщество региона обращается к тамбовчанам с просьбой проявить сознательность и воздержаться от сбора и покупки первоцветов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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