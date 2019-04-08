2019-04-08T15:02:59+03:00
Происшествия

Тамбовские полицейские нашли воров, которые похитили «ювелирку» на 8 миллионов рублей

Украшений у них не обнаружили
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Преступники распилили, а потом сожгли сейфПреступники распилили, а потом сожгли сейф
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Тамбовские полицейские нашли и задержали воров, которые 12 марта проникли в ювелирный салон торгового центра на улице Мичуринской областного центра. Для того, чтобы попасть внутрь, преступники даже проломили стену. Из помещения салона пропал сейф с ювелирными украшениями на общую сумму в 8 миллионов рублей.

Исследовав прилегающую территорию и помещение салона, полицейские обнаружили оставленные отпечатки пальцев, следы обуви и следы протекторов шин автомобиля, на котором передвигались преступники.

Воры наследили на месте преступления

Воры наследили на месте преступления

- В следственном управлении УМВД России по городу Тамбову возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 158 УК РФ «Кража», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - На территории Тамбовского района полицейские позже обнаружили распиленный и сожженный сейф, который был похищен из ювелирного салона. Драгоценностей там не было. Вскоре на территории Никифоровского района, в поле, нашелся автомобиль, на котором предположительно передвигались преступники.

Как выяснилось, внедорожник «Ниссан Мурано» с номерами воронежского региона накануне совершения преступления угнали в Ростове. Затем полицейские вышли на след двух подозреваемых, которых удалось задержать и доставить в Тамбов для проведения следственных действий. По решению суда они арестованы и помещены под стражу. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

- В настоящее время устанавливаются другие лица, причастные к совершению данного преступления, ведется их розыск, а также устанавливается местонахождение похищенных ювелирных ценностей, - говорят в пресс-службе регионального УМВД. - Отрабатывается причастность задержанных к совершению аналогичных краж на территории других российских регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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