В тамбовском селе иномарка протаранила автобус

СЕГОДНЯ 13:46 2019-04-08T13:46:08+03:00

Дорогу не поделили иномарка и автобус Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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Авария, участниками которой стали легковой автомобиль и автобус, произошла 7 апреля примерно в 19 часов 47 минут на улице Советской в районе дома №49 «В» села Новоспасское Первомайского района. Как сообщили в УГИБДД по Тамбовской области, 29-летний водитель автомобиля «Skoda Rapid» столкнулся с автобусом «ПАЗ», под управлением 54-летнего мужчины.

- В результате ДТП водитель «Skoda Rapid», получил травмы и был доставлен в ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ», - сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU