20-летние тамбовчане избили и ограбили нового знакомого, угнали его авто и пытались сжечь

СЕГОДНЯ 13:25 2019-04-08T13:25:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тамбове полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении двух жителей Тамбова, обвиняемых в разбое и угоне автомобиля. Так, в августе прошлого года в дежурную часть поступило сообщение, что у магазина на Рубежном проезде двое неизвестных совершили разбойное нападение на человека. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Оперативники установили, что потерпевший распивал спиртное с незнакомыми людьми. В ходе распития незнакомцы жестоко избили его, отобрали 35 тысяч рублей, сотовый телефон и скрылись на его автомобиле. В городе был введен план «Перехват», все наряды полиции ориентированы на задержание лиц, передвигающихся на автомобиле "ВАЗ-2115". Через несколько часов машина была обнаружена сотрудниками полиции недалеко от села Красносвободное в Тамбовском районе. Заметая следы, злоумышленники бросили автомобиль с пробитым колесом. Затем попытались безуспешно поджечь его, но огонь так и не разгорелся. Через сутки оперативники установили личности и местонахождение злоумышленников.

- Молодые люди, 20-летний и 21-летний, проживали в областном центре, ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Было установлено, что после того, как они избавились от машины, они направились к знакомому в поселок Заречный. Задержание прошло молниеносно, подозреваемые ничего не поняли, когда на их руках защелкнулись наручники, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Придя в себя, задержанные признали свою вину и раскаялись в совершении преступления.

В настоящее время материалы уголовного дела по статьям 162 УК РФ «Разбой», 166 УК РФ «Незаконное завладение транспортным средством без цели хищения» и 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» переданы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU