В Тамбове на Чичканова произошла драка с применением травматического оружия

СЕГОДНЯ 13:00 2019-04-08T13:00:21+03:00

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Вечером 5 апреля в дежурную часть поступило сообщение о драке в Тамбове. Горожане рассказали, что на улице Чичканова один мужчина рукояткой пистолета избивает другого. На место была немедленно направлена следственно-оперативная группа.

После опроса свидетелей и изучение места совершения преступления полицейские задержали двух подозреваемых, у одного из которых они изъяли оружие - травматический пистолет без патронов. Драчунов доставили в полиции.

Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области

- Они оба зарегистрированы на территории Мордовского района и находились в приятельских отношениях. После распития алкогольных напитков произошла ссора, переросшая в драку. В ходе которой один из мужчин достал травматический пистолет и стал наносить рукояткой удары по голове другому, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Находясь в полиции, он стал все отрицать, якобы пистолет он нашел и шел сдавать в органы внутренних дел добровольно. Второй участник конфликта сослался на плохую память о событиях последних трех часов.

Стражи порядка возбудили в отношении буйных товарищей уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU