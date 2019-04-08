Пожароопасный сезон в тамбовских лесах начнется 10 апреля

СЕГОДНЯ 12:36 2019-04-08T12:36:57+03:00

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Первый заместитель главы администрации Тамбовской области, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов подписал постановление о начале пожароопасного сезона на Тамбовщине с 10 апреля.

Напомним, что во время пожароопасного периода в тамбовских лесах запрещено бросать горящие спички, окурки, оставлять пропитанные горючими веществами материалы, разводить костры на участках поврежденного леса с подсохшей травой, под кронами деревьев, на торфяниках, в местах рубок.

Разводить костры можно будет только на площадках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После завершения сжигания костер необходимо засыпать землей или залить водой до полного прекращения тления.

Вблизи леса сжигание мусора допускается только на специально отведенных для этого участках. Такое место должно располагаться на расстоянии не менее 100 метров от хвойного и 50 метров от лиственного леса или отдельно растущих хвойных, лиственных деревьев.

Также территория вокруг мест для сжигания мусора (котлованов или площадок) должна быть очищена в радиусе 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков и отделена двумя противопожарными минерализованными полосами.

- Тамбовские лесоводы проводят все необходимые работы по противопожарному обустройству лесов региона - прокладывают и подновляют минерализованные полосы, убирают сухостойные и буреломные деревья. С начала пожароопасного сезона на территории Тамбовщины усилят свою работу лесные патрули, а также будет активизирована деятельность по контролю за выжиганием сухой растительности. Все это позволит не допустить лесных пожаров на территории области, - прокомментировали в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Напомним, что нарушителей лесного законодательства и правил пожарной безопасности в лесах ждет штраф. Так, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах гражданину придется заплатить от 1,5 до 3 тысяч рублей; должностному лицу - от 10 до 20 тысяч рублей; юридическому лицу – от 50 до 200 тысяч рублей. При нарушении правил в условиях особого противопожарного режима размеры штрафов вырастут вдвое.

Штраф за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, на граждан составит 5 тысяч рублей; на должностных лиц - 50 тысяч рублей; на юридических лиц - до 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU