Глава Тамбовщины отчитается о своей работе в 2018 году

СЕГОДНЯ 12:05 2019-04-08T12:05:18+03:00

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11 апреля перед депутатами Тамбовской областной думы выступит губернатор региона Александр Никитин. Он представит отчет о результатах деятельности администрации Тамбовской области за 2018 год. С таким докладом глава региона выступает ежегодно. Традиционно, темой выступления Александра Никитина является социальная, демографическая, экономическая темы и ряд других. В основном губернатор говорит о достижениях области, но и не умалчивает о проблемах.

- Тамбовщина может и должна стать регионом, максимально привлекательным для хорошей жизни, наши люди должны быть уверены, что условия и возможности, которые предоставляются в Тамбовской области, — в числе лучших. Это не лозунг, но мы обязаны выиграть главную конкуренцию за людей, как бы злые языки не изощрялись в своих вымыслах и домыслах, в том числе недостойно заполняя своими бреднями и такой остров информационной свободы, как социальные сети, утверждая, что, дескать, органы власти Тамбовской области мало думают, а то и вовсе не заботятся о нуждах простых людей, - сообщил в своем прошлогоднем докладе Александр Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU