2019-04-08T12:05:18+03:00
Общество

Глава Тамбовщины отчитается о своей работе в 2018 году

Александр Никитин 11 апреля выступит с докладом перед депутатами облдумы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

11 апреля перед депутатами Тамбовской областной думы выступит губернатор региона Александр Никитин. Он представит отчет о результатах деятельности администрации Тамбовской области за 2018 год. С таким докладом глава региона выступает ежегодно. Традиционно, темой выступления Александра Никитина является социальная, демографическая, экономическая темы и ряд других. В основном губернатор говорит о достижениях области, но и не умалчивает о проблемах.

- Тамбовщина может и должна стать регионом, максимально привлекательным для хорошей жизни, наши люди должны быть уверены, что условия и возможности, которые предоставляются в Тамбовской области, — в числе лучших. Это не лозунг, но мы обязаны выиграть главную конкуренцию за людей, как бы злые языки не изощрялись в своих вымыслах и домыслах, в том числе недостойно заполняя своими бреднями и такой остров информационной свободы, как социальные сети, утверждая, что, дескать, органы власти Тамбовской области мало думают, а то и вовсе не заботятся о нуждах простых людей, - сообщил в своем прошлогоднем докладе Александр Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Более 4,5 тысяч тамбовчан обратились за медицинской помощью из-за ОРВИ и гриппа
Тамбовский студент разработал сервис для "автобусных" туристов
Заменяющий мэра Тамбова Дмитрий Самородин взял «самоотвод» и вышел из нескольких рабочих групп
В озеленении Мичуринска примут участие три подрядных организации
С 10 апреля за 100 рублей все тамбовчане смогут купить транспортные карты для оплаты проезда
В Тамбове 70-летний пенсионер подрался со своим знакомым и задушил его
Тамбовчан призывают не рвать и не покупать первоцветы
Тамбовские полицейские нашли воров, которые похитили «ювелирку» на 8 миллионов рублей
В тамбовском селе иномарка протаранила автобус
20-летние тамбовчане избили и ограбили нового знакомого, угнали его авто и пытались сжечь
В Тамбове на Чичканова произошла драка с применением травматического оружия
Пожароопасный сезон в тамбовских лесах начнется 10 апреля
Тамбовчане примут участие в подготовке торжеств к 9 мая в Москве
За три месяца тамбовчане позвонили на детский телефон доверия более 1,6 тысячи раз
В Тамбовской области молодая пассажирка иномарки получила травмы
Житель Тамбовской области нашел в сарае ружье
В Тамбове столкнулись такси и отечественное авто: есть пострадавшая
Победитель тамбовской «Библионочи» получит билеты в московский театр имени Маяковского
В Тамбовской области 18-летняя девушка воровала алкоголь и продукты из магазинов
Тамбовская «управляшка» от которой отказались жители, уходя, забрала лампы и урны
За три месяца на Тамбовщине задержали 146 браконьеров
На дачу тамбовчанки пробрался вор
На помощь нищим тамбовским семьям в 2018 году потратили почти 7 миллионов рублей
Ведущий шоу «На ножах» и «Адская кухня» Константин Ивлев проинспектировал тамбовский Центральный рынок
В Тамбове поймали банду наркозакладчиков
В Тамбове откроют шесть пунктов приема макулатуры