Тамбовчане примут участие в подготовке торжеств к 9 мая в Москве

СЕГОДНЯ 11:34 2019-04-08T11:34:14+03:00

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В число победителей всероссийского конкурса «Послы Победы», который ежегодно проводит движение «Волонтеры Победы», вошли две тамбовчанки - Мария Антипова и Екатерина Кузнецова. Они будут соорганизаторами центральных мероприятий празднования 9 мая – Парада Победы и Бессмертного полка в Москве. Всего же экспертная комиссия для этих целей отобрала 140 человек из разных регионов России.

С 5 по 11 мая прошедших счастливчиков ждет обучение. Вместе с экспертами, организаторами и опытными добровольцами победители конкурса пройдут ряд тренингов, предварительный инструктаж и репетицию на месте проведения парада. Кроме этого, волонтеры смогут встретиться и пообщаться с профессиональными историками и ветеранами Великой Отечественной войны, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU