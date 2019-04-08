В Тамбовской области молодая пассажирка иномарки получила травмы
Машина, в которой она ехала, улетела в кювет
Водитель «Hyundai Sonata» не справился с управлениемФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария произошла 7 апреля в половину седьмого утра на 3-м километре автодороги «Каспий-Воронцовка», проходящей по территории Знаменского района. Автомобиль «Hyundai Sonata», 30-летний водитель которого не справился с управлением, улетел в кювет.
- В результате ДТП 23-летняя пассажирка автомобиля «Hyundai Sonata» получила травмы и была госпитализирована во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - прокомментировали в УГИБДД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU