Житель Тамбовской области нашел в сарае ружье

СЕГОДНЯ 10:15 2019-04-08T10:15:05+03:00

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7 апреля в дежурную часть поступило сообщение от жителя села Ольхи Сосновского района. 40-летний мужчина, разбирая имущество в сарае, принадлежавшем его ныне покойному отцу, обнаружил двуствольное охотничье ружье. Оно хранилось без разрешительных документов. Поэтому сельчанин решил сдать оружие в полицию - и избежал таким образом уголовной ответственности за незаконное хранение.

- Напоминаем тамбовчанам, что действующим законодательством поощряется выведение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств из незаконного оборота, путем освобождения от уголовной ответственности лиц, добровольно сдавших оружие и боеприпасы, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

Санкцией статьи 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия и боеприпасов" предусмотрено наказание в виде ограничения свободы до 3 лет либо лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом до 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU