В Тамбове столкнулись такси и отечественное авто: есть пострадавшая

СЕГОДНЯ 09:55 2019-04-08T09:55:32+03:00

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ДТП произошло 6 апреля около шести часов вечера на улице Пролетарской в районе дома №147 города Тамбова. Такси «Renault Logan», 51-летний водитель которого при выезде с парковочного кармана повернул налево, столкнулось с автомобилем «ВАЗ-21070». Отечественной легковушкой управлял 69-летний мужчина.

Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в результате аварии 60-летняя пассажирка «ВАЗ-21070» получила телесные повреждения и на автомобиле скорой медицинской помощи была доставлена в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

ИСТОЧНИК KP.RU