Победитель тамбовской «Библионочи» получит билеты в московский театр имени Маяковского

СЕГОДНЯ 11:47 2019-04-07T11:47:23+03:00

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Ежегодный фестиваль «Библионочь» в восьмой раз пройдет в апреле по всей стране. Нынешний праздник книги и чтения приурочен к Году театра в России. Официальная тема акции - «Весь мир - театр».

По традиции, центральной площадкой акции в Тамбовской области станет главная библиотека региона. Здесь акцию проведут 19 апреля. Организаторы обещают интересную программу для всех. Победитель главного конкурса «Большой театральный квест» получит суперприз от уроженца Тамбова, известного российского актёра театра и кино, народного артиста России Анатолия Лобоцкого. Это будет пригласительный билет на два лица в московский Театр им. Владимира Маяковского на премьеру спектакля «Обломов». Акцию поддержала и депутат Государственной Думы Тамара Фролова. Она намерена организовать для победителя поездку в Москву.

Как сообщает администрация Тамбовской области, ожидается, что оба мецената «Библионочи» лично вручат награды ее участникам в Пушкинской библиотеке.

ИСТОЧНИК KP.RU