В Тамбовской области 18-летняя девушка воровала алкоголь и продукты из магазинов

СЕГОДНЯ 11:30 2019-04-07T11:30:47+03:00

Проблемы с законом у задержанной возникли не в первый раз

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В Мичуринске 28 марта из магазина на улице Лермонтова кто-то украл несколько бутылок спиртного. Директор торговой точки обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска выехали на место, изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в магазине, и установили приметы подозреваемой. Ею оказалась 18-летняя девушка, которая уже совершала аналогичные кражи и имела проблемы с законом.

Подозреваемую задержали и доставили в отдел внутренних дел для дачи показаний. В совершении кражи девушка созналась. Также силовикам удалось доказать причастность задержанной к краже продуктов из другого магазина, расположенного на улице Лаврова.

Как сообщили в региональном УМВД, по данным фактам возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Сейчас девушка имеет условную судимость.

ИСТОЧНИК KP.RU