За три месяца на Тамбовщине задержали 146 браконьеров

СЕГОДНЯ 14:25 2019-04-06T14:25:17+03:00

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В Тамбовской области орудуют браконьеры. По данным облохотуправления с января по апрель инспекторы выявили на территории нашего региона 146 нарушителей правил охоты. Согласно статистике, браконьеры «облюбовали» Петровский и Мордовский районы – здесь их задержано по 17 человек. Также многочисленные случаи браконьерства фиксировались в Тамбовском и Мичуринском районах. Жителей области просят сообщать об известных им фактах нарушения охотничьего законодательства.

- В рамках проведения мероприятий СТОП БРАКОНЬЕР на площадке нашего официального сайта организован сбор информации о всех фактах браконьерства на территории Тамбовской области, - сообщают в Тамбовоблохотуправлении. - Мы обращаемся ко всем неравнодушным людям, охотникам, государственным охотинспекторам: давайте вместе остановим беззаконие, творящееся в наших полях и лесах! Присоединяйтесь к акции, сообщите о фактах браконьерства, проявите на деле любовь к дикой природе!

ИСТОЧНИК KP.RU