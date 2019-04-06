На дачу тамбовчанки пробрался вор

СЕГОДНЯ 14:01 2019-04-06T14:01:10+03:00

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Тамбовские полицейские раскрыли дачную кражу, которая произошла в феврале этого года. Тогда на дачу 40-летней женщины пробрался вор. Мужчина сбил топором навесной замок и украл обнаруженные в домике предметы: электрический водяной нагреватель, точило, водяной насос и телевизор и скрылся. Обнаружив исчезновение вещей, хозяйка обратилась в полицию. Оперативники выяснили, что к краже может быть причастен 32-летний местный житель. Его задержали.

- Мужчина знал, что хозяйка дачи редко появляется, и решился на хищение, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - По его словам, на кражу его толкнули материальные трудности. Похищенное изъять не удалось, так как задержанный продал имущество неизвестному. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU