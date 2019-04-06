2019-04-06T13:46:16+03:00
Общество

На помощь нищим тамбовским семьям в 2018 году потратили почти 7 миллионов рублей

Средний размер выплат составил чуть больше 20 тысяч рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области оказывают адресную социальную помощь малоимущим гражданам по контракту. Это, как сообщает региональная администрация, одна из самых востребованных услуг, которую предоставляет управление социальной защиты и семейной политики области. В 2018 году социальный контракт заключили 340 семей на общую сумму 6,9 миллиона рублей. Средний размер единовременной денежной выплаты составляет 20 416 рублей.

- Для того, чтобы получить услугу, малоимущие граждане, имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной в области, обращаются в учреждение социального обслуживания населения по месту фактического проживания или в МФЦ, - говорят в пресс-службе администрации Тамбовской области. - После проверки всех документов и одобрения их комиссией разрабатываются программы социальной адаптации.

В программу обычно входят разные мероприятия, которые должны помочь человеку справиться с трудной жизненной ситуацией: трудоустройство членов семьи, которые могут работать, развитие личного подсобного хозяйства, приобретение сельскохозяйственного инвентаря и посадочного материала, улучшение жилищных условий, помощь в оформлении материнского капитала, погашение задолженности по оплате за коммунальные услуги, предоставление детям путевок для отдыха и оздоровления. Большинство социальных контрактов заключается с жителями сельской местности, которые хотят развивать подсобное хозяйство. Более подробная информация о порядке оказания государственной социальной помощи размещена на сайте управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области (http://uprsoc.tmbreg.ru/).

ИСТОЧНИК KP.RU

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