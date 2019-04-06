2019-04-06T12:41:29+03:00
Происшествия

В Тамбове поймали банду наркозакладчиков

У мужчин нашли крупную партию героина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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По Тамбову планировали раскидать 80 граммов героинаПо Тамбову планировали раскидать 80 граммов героина
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Сотрудники управления наркоконтроля УМВД России по Тамбовской области получили информацию о том, что на территории областного центра двое мужчин занимаются незаконным оборотом наркотиков - сбывают запрещенные вещества через «тайники-закладки». Эти данные подтвердились.

Ночью, 5 апреля, на одной из улиц Тамбова сотрудники спецподразделения «Гром» УНК УМВД и оперативники задержали двоих 30-летних мужчин – выходцев из ближнего зарубежья. При личном досмотре у подозреваемых наркополицейские обнаружили и изъяли у них свертки с порошкообразным веществом белого цвета. Подозреваемых доставили в отдел полиции для дачи показаний. Как выяснили полицейские, задержанные иностранцы приехали в Россию на заработки, но занялись криминальным бизнесом. Один из мужчин в столице получал крупную партию наркотических средств, а потом приезжал в Тамбовскую область для сбыта уже расфасованных по мелким сверткам наркотиков. В ходе проведения обыска по месту проживания были обнаружены запрещенные вещества. По результатам исследования, проведенного экспертами, установлено, что иностранцы сбывали героин, общий вес которого составил более 80 граммов.

- В настоящее время устанавливаются другие эпизоды противоправной деятельности подозреваемых, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Также проводятся следственные действия, направленные на изобличение всех участников преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание от десяти до двадцати лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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