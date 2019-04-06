2019-04-06T12:29:08+03:00
Общество

В Тамбове откроют шесть пунктов приема макулатуры

Работать они будут 7 апреля
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Горожан приглашают поучаствовать в акции "Сохраним лес!"Горожан приглашают поучаствовать в акции "Сохраним лес!"Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Акция «Сохраним лес!» стартует в это воскресенье, 7 апреля, во Владивостоке, завершится она в Калининграде. У каждого тамбовчанина есть возможность также к ней присоединиться, достаточно просто принести макулатуру в пункты сбора.

В нашем регионе есть шесть точек, куда 7 апреля с 11.00 до 17.00 можно будет сдать макулатуру: здание профсоюзов на Комсомольской площади, 3; областная библиотека имени А.С. Пушкина; корпус А Тамбовского государственного технического университета на Мичуринской, 112; Техникум отраслевых технологий на Рылеева, 77; территория базы оптовой торговли на Ипподромной, 56 и п. Строитель, микрорайон Северный, д. 1.

- По итогам акции на официальном сайте (https://сохранилес.рф) будет опубликован рейтинг регионов по сбору макулатуры, - рассказали в пресс-службе администрации Тамбовской области. - Кубок рекордсмена вручается трём самым активным регионам России по сбору. Команда или индивидуально сдавший самый большой объем макулатуры также получат ценные призы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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