Следователи проверят поставщика школьных обедов в 29-м лицее Тамбова

СЕГОДНЯ 17:00 2019-04-05T17:00:07+03:00

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В Тамбове после публикаций о поставке для школьного питания некачественной мясной продукции в ситуации будут разбираться следователи. Как сообщает областной СКР, ранее в СМИ появилась информация о том, что региональное управление Роспотребнадзора выявило факт поставки в один из лицеев области некачественных мясных полуфабрикатов. При проверке у поставщика школьного питания контролирующим органом изъято и утилизировано почти полтонны мясной продукции, которая признана некачественной, опасной и запрещенной к реализации.

Речь, очевидно, идет о проверке, которую провели по жалобам родителей школьников начальных классов лицея №29. По их словам, с нового года, как только в школе появился новый поставщик питания, дети стали жаловаться на боли в животе, у некоторых проявилась аллергическая реакция. Двое родителей обратились в Роспотребнадзор. Чтобы доказать, что питание соответствует всем требованиям безопасности, родителей даже приглашали в школу на обед. Но эта показательная «акция» людей не убедила.

- По факту возможного оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а в данном случае детей, следственными органами СУ СКР по Тамбовской области начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU