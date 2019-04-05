Тамбовчане выйдут на массовую зарядку

СЕГОДНЯ 16:30 2019-04-05T16:30:12+03:00

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В Тамбове 7 апреля пройдет спортивный праздник, посвященный Всемирному дню здоровья. Его откроет флешмоб на площади Музыки «На зарядку становись!». Также в рамках праздника на Набережной состоится забег, в котором вместе с профессиональными спортсменами примут участие молодые семьи.

Как сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области, гостей праздника ждут конкурсы, развивающие и спортивные игры для детей и взрослых, анимационные программы для малышей. Кроме того, каждый желающий сможет проверить уровень артериального давления, холестерина, сахара в крови, получить консультации квалифицированных врачей-специалистов: диетолога, психолога, гастроэнтеролога. Самых активных участников наградят памятными грамотами и призами.

- Это день, когда каждый должен задуматься, как сберечь то, что дано человеку при рождении. Праздник проводится по инициативе управления здравоохранения области в рамках регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография». В его подготовке приняли участие управление по физической культуре и спорту области, управление образования и науки области, Тамбовская областная Дума, администрация Тамбова, управление культуры и архивного дела области, ТГУ имени Г.Р. Державина, - прокомментировали в областном управлении здравоохранения.

Праздник здоровья в Тамбове будет проходить с 9:30 до 12 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU