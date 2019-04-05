2019-04-05T17:34:19+03:00
Общество

Префект Алексей Власкин рассказал о проекте сквера на Рылеева, одобренном тамбовчанами

Чтобы идею воплотили в жизнь, дизайн-проект должен победить в рейтинговом голосовании жителей, которое стартует 15 апреля
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: с сайта Тамбовского регионального отделения "ЕР"Фото: с сайта Тамбовского регионального отделения "ЕР"
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4 апреля жителям префектуры «Рылеева» представили дизайн-проект сквера в районе дома №100А (рядом со школой №36). После обсуждения местные жители единогласно одобрили его. В случае победы в рейтинговом голосовании, которое состоится с 15 по 19 апреля, эта территория будет благоустроена в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Фото: с сайта Тамбовского регионального отделения "ЕР"

Фото: с сайта Тамбовского регионального отделения "ЕР"

- На этой территории существует системная проблема, которая возникла из-за ошибок при строительстве города. В частности, под дом №100А и №98 по улице Рылеева происходит отток ливневых вод с улицы Чичерина. Там образуется болото, вода попадает в подвал. Ни о какой комфортной городской среде речи не идет. Поэтому при благоустройстве этого района в первую очередь будет решаться вопрос водоотведения. После этого появится освещение, дорожки, лавочки, - сказал префект этой территории Алексей Власкин.

По словам префекта, необходимо сделать грамотный водоотвод, часть которого будет на поверхности, часть под землей. Вода будет уходить по нему на улицу Рылеева в ливневые канализации.

Фото: с сайта Тамбовского регионального отделения "ЕР"

Фото: с сайта Тамбовского регионального отделения "ЕР"

Проектом предусмотрено решение еще одной важной проблемы, с которой жители не раз обращались в администрацию города и к депутатам, отмечает пресс-служба Тамбовского региональной отделения "ЕР", - это освещение. Сейчас дети зачастую ходят в школу и обратно в темное время суток, освещения и дорожек нет, поэтому родители справедливо переживают за них.

- Конечно, хочется, чтобы дети ходили по благоустроенным освещенным тропинкам. Надеюсь, горожане поддержат инициативу, и этот участок внутри многоэтажной застройки станет уютным местом для отдыха и прогулок тамбовчан - благоустроенной зоной в шаговой доступности. В дальнейшем можно будет рассматривать вопрос о продлении благоустройства с другой стороны школы №36. Тогда получится протяженная благоустроенная зона, - говорит Алексей Власкин.

Жители задали ряд вопросов по проекту. В частности, их интересовало, что будет с существующими деревьями. По словам Алексея Власкина, они будут сохранены, к ним также прибавятся туи в качестве декоративного дополнения.

Фото: с сайта Тамбовского регионального отделения "ЕР"

Фото: с сайта Тамбовского регионального отделения "ЕР"

- Мы призываем всех жителей префектуры прийти на рейтинговое голосование и поддержать этот проект, - сказала зампредседателя Тамбовской городской Думы Марина Подгорнова.

Напомним, рейтинговое голосование пройдет с 15 по 19 апреля. Пункты для голосования организуют во всех школах города и детских садах, МФЦ и других точках. Участником голосования может стать любой житель с 14 лет, при себе необходимо иметь паспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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