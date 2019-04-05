Экс-мэр Тамбова Сергей Чеботарёв устроился на новую работу

СЕГОДНЯ 15:47 2019-04-05T16:01:39+03:00

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Бывший глава города Тамбова Сергей Чеботарёв ни дня не пробыл без работы. Как рассказали в ТГУ им. Державина, сразу после того, как Сергей Алексеевич ушел по собственному желанию в поста градоначальника, он стал работать заместителем ректора университета по гуманитарным проектам. На новую работу, как сообщили в пресс-службе ТГУ им. Державина, экс-мэр вышел 18 марта, в день, когда закончились его полномочия главы города.

- Кроме того, Сергей Алексеевич продолжает возглавлять кафедру сценических искусств факультета культуры и искусства ТГУ им. Державина, - сообщили в университете. - Этой работой он занимался еще будучи вице-губернатором и продолжал ее в должности градоначальника.

ИСТОЧНИК KP.RU