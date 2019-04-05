Тамбовский завод начал изготавливать конструкции для будущих мемориалов

СЕГОДНЯ 15:36 2019-04-05T15:36:12+03:00

Всего в этом году на территории области установят 13 памятников

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Первый заместитель председателя областной Думы, руководитель отделения Российского военно-исторического общества Владимир Карев посетил Тамбовский завод ЖБИ, который приступил к изготовлению конструкций для мемориальных комплексов.

По инициативе регионального отделения Российского военно-исторического общества в текущем году на Тамбовщине должны появиться 13 мемориалов, строительство которых ведется исключительно на пожертвования и спонсорскую помощь.

Известно, что на мемориалы, которые откроют в первую очередь, конструкции уже отгружены. За их производство региональное отделение вместе с местными органами власти тех населенных пунктов, где установят памятники, уже частично расплатились. При этом завод пошел на встречу и, не дожидаясь окончательного расчета, начал изготавливать продукцию.

- При поддержке сотен, тысяч тамбовчан, руководителей организаций различных форм собственности за 14 лет в рамках проекта «Историческая память» удалось построить и открыть 120 мемориальных комплексов, на которых увековечены фамилии наших земляков, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Благодаря такой помощи для всех памятников уже изготовлены ленты Славы, макеты ордена Отечественной войны, звезды огня Памяти и цифры 1941 – 1945. Открытие 121-го мемориала состоится 6 мая в селе Крюково Моршанского района, на его гранитных плитах будут высечены имена 420 жителей села, не вернувшихся домой, - сообщает Тамбовская областная Дума.

Фото: Тамбовская областная Дума

ИСТОЧНИК KP.RU