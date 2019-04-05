2019-04-05T15:04:36+03:00
Общество

В Тамбове впервые день встречи выпускников ТГУ сделают единым

В этом году державинцы соберутся в стенах альма-матер 21 сентября
Ксения АЛЕШИНА
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Выпускники-державинцы будут встречаться ежегодно в третью субботу сентябряВыпускники-державинцы будут встречаться ежегодно в третью субботу сентября
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В Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина 21 сентября впервые состоится единый день встречи выпускников. Инициатором нововведения стала Ассоциация выпускников университета и получила одобрение от ректора вуза.

Единый день встречи выпускников-державинцев собираются сделать традиционным. Он будет проходить ежегодно в третью субботу сентября.

- Сейчас концепция встречи прорабатывается, рассматриваются все возможные варианты реализации. При этом одна из задач – показать выпускникам достижения и передовую инфраструктуру университета. Поэтому планируем, что торжественная часть пройдет в Учебном театре ТГУ, а продолжится программа в структурных подразделениях вуза, - прокомментировал президент Ассоциации выпускников ТГУ Николай Ельцов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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