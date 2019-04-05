В Тамбове впервые день встречи выпускников ТГУ сделают единым
В Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина 21 сентября впервые состоится единый день встречи выпускников. Инициатором нововведения стала Ассоциация выпускников университета и получила одобрение от ректора вуза.
Единый день встречи выпускников-державинцев собираются сделать традиционным. Он будет проходить ежегодно в третью субботу сентября.
- Сейчас концепция встречи прорабатывается, рассматриваются все возможные варианты реализации. При этом одна из задач – показать выпускникам достижения и передовую инфраструктуру университета. Поэтому планируем, что торжественная часть пройдет в Учебном театре ТГУ, а продолжится программа в структурных подразделениях вуза, - прокомментировал президент Ассоциации выпускников ТГУ Николай Ельцов.
ИСТОЧНИК KP.RU