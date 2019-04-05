Тамбовский пенсионер избил молодую женщину

СЕГОДНЯ 14:19 2019-04-05T14:19:50+03:00

Изначально мужчину приговорили к административному штрафу, однако с этим не согласилась прокуратура

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Прокуратура Советского района принесла протест на постановление мирового судьи о привлечении к административной ответственности по ст.6.1.1 КоАП РФ «Побои» 66-летнего тамбовчанина и потребовала отменить указанное решение.

Дело в том, что пенсионера привлекли к административной ответственности в виде 5 тысяч рублей штрафа за избиение молодой женщины. В судебном заседании свою вину мужчина признал. Пострадавшая в течение 10 дней находилась на стационарном лечении в нейрохирургическом отделении городской клинической больницы имени Архиепископа Луки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Тамбовской области.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, ей была причинена закрытая черепно-мозговая травма в виде сотрясения головного мозга с припухлостью мягких тканей в теменно-затылочной области, что квалифицируется как легкий вред здоровью, по признаку кратковременного его расстройства сроком не свыше трех недель.

Прокуратура расценила действия мужчины, как умышленные и потребовала привлечь злоумышленника к уголовной ответственности согласно п. «а» ч.2 ст.115 УК РФ. Указанный протест судом рассмотрен и удовлетворен. Теперь пенсионеру придется ответить за свои противоправные действия в уголовном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU