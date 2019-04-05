2019-04-05T14:01:40+03:00
Происшествия

Тамбовчанин с топором в руках угрожал супруге убийством

По данному факту возбуждено уголовное дело
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В дежурную часть Отдела полиции № 2 по городу Тамбову поступило сообщение от 43-летней местной жительницы. Полицейские выехали на полученный сигнал об угрозе убийством в квартиру на улице Тамбов-4. Выяснилось, что муж и жена поругались, после чего 45-летний мужчина схватил в руки топор и грозился расправиться с ней.

Стражи порядка смогли утихомирить тамбовчанина. Топор был изъят и направлен на экспертизу. Мужчину доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.

- Соседи потерпевшей рассказали, что подобные конфликты между супругами возникают уже не первый раз. В настоящее время в отношении задержанного ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тамбовский пенсионер избил молодую женщину
Тамбовские призывники оставят свои сматрфоны дома
В Тамбовской области проверят уличные системы оповещения
На двух железнодорожных переездах на Тамбовщине могут возникнуть автопробки
Мошенники похитили 40 тысяч рублей у жительницы Тамбовщины, представившись сотрудниками банка
63-летнюю тамбовчанку оштрафовали на 600 тысяч рублей за попытку "подкупить" полицейских
На тамбовской трассе отечественное авто протаранило «Jeep Grand Cherokee»
В Тамбовской области мужчина переделал сигнальный пистолет в боевой
Сбербанк предложил малому бизнесу каталог франшиз
Пьяный тамбовчанин устроил ДТП, в котором погиб 63-летний водитель
В тамбовской колонии возрождают традицию выпуска стенгазет
В Тамбовской области появятся более ста волонтеров культуры