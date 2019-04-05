Тамбовчанин с топором в руках угрожал супруге убийством

СЕГОДНЯ 14:01 2019-04-05T14:01:40+03:00

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В дежурную часть Отдела полиции № 2 по городу Тамбову поступило сообщение от 43-летней местной жительницы. Полицейские выехали на полученный сигнал об угрозе убийством в квартиру на улице Тамбов-4. Выяснилось, что муж и жена поругались, после чего 45-летний мужчина схватил в руки топор и грозился расправиться с ней.

Стражи порядка смогли утихомирить тамбовчанина. Топор был изъят и направлен на экспертизу. Мужчину доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.

- Соседи потерпевшей рассказали, что подобные конфликты между супругами возникают уже не первый раз. В настоящее время в отношении задержанного ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU