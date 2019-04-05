Тамбовские призывники оставят свои сматрфоны дома

СЕГОДНЯ 13:27 2019-04-05T13:28:36+03:00

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В России стартовал весенний призыв в армию, он продлится до 15 июля. За это время ряды Вооруженных сил РФ пополнят более 90 мичуринцев. Первые отправки призывников из Мичуринска в армию начнутся после 17 апреля.

- Как и в прошлые годы, призывники перед отправкой к месту службы получают персональные электронные карты, индивидуальные комплекты со средствами личной гигиены и форму, - сообщает пресс-служба администрации Мичуринска. - В весенний призыв будущим солдатам-срочникам запретят брать с собой мобильные телефоны с функциями видео- и фотосъёмки.

Призывники из Тамбовской области обычно проходят службу на территории Западного военного округа, в таких городах, как Москва, Волгоград, Североморск, Калининград, Рязань, Ковров, Нижний Новгород, Тамбов. Новобранцы служат в сухопутных войсках, однако есть среди них и десантники, а также моряки Северного и Балтийского флота.

ИСТОЧНИК KP.RU