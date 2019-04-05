2019-04-05T13:00:50+03:00
Общество

В Тамбовской области проверят уличные системы оповещения

Сирены сработают 10 и 11 апреля
Ксения АЛЕШИНА
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Жители Тамбовской области 10 и 11 апреля с 11:00 до 12:00 услышат звуки уличных электросирен и громкоговорителей. Комплексная техническая проверка системы централизованного оповещения органов управления и населения Тамбовской области «Цна» пройдет в преддверии пожароопасного периода.

Включение электрических сирен означает сигнал «Внимание всем», после которого прозвучит важная информация для населения. Тамбовчан призывают оставаться на своих местах и не прерывать занятия и работу.

- Если Вы находитесь дома, на работе, в общественном месте и услышали звук сирены или звуковой сигнал «Внимание всем», то немедленно включите полную громкость приемника радиовещания на любой программе или включите телевизионный приемник на любой местный новостной канал. По окончании звукового сигнала «Внимание всем» по каналам телевидения и по радио будет передаваться речевая информация и порядок действия населения, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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