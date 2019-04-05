2019-04-05T13:20:45+03:00
Общество

На двух железнодорожных переездах на Тамбовщине могут возникнуть автопробки

Водителям следует проявить бдительность
Ирина БУРЯКОВА
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В Тамбовской области с 9 по 12 апреля на участке железнодорожной линии "Турмасово-Мичуринск Воронежский" будут проводить капитальный ремонт пути.

В связи с длительным занятием перегона спецтехникой, информирует пресс-служба администрации Мичуринска со ссылкой на Кочетовскую дистанции пути, движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 4 километре (пересечение ж/д пути с улицей Кубанева, ведущей на городское кладбище) и через железнодорожный переезд на 409 километре (пересечение ж/д пути с улицей Советской) может быть затруднено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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