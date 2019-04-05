Мошенники похитили 40 тысяч рублей у жительницы Тамбовщины, представившись сотрудниками банка

СЕГОДНЯ 12:00 2019-04-05T12:00:35+03:00

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4 апреля 58-летней жительнице Моршанска поступил звонок якобы от сотрудников службы безопасности банка, в котором она постоянно обслуживается. Неизвестный сообщил, что с ее банковской карты происходит несанкционированное снятие денежных средств и добавил, что это, скорее всего, мошенники. А для блокировки карты необходимо срочно сообщить им все ее данные. Женщина продолжила разговор и сообщила номер карты и ее код. После этого с ее банковской карточки злоумышленники украли 40 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

- В ходе оперативных мероприятий установлено, что злоумышленник звонил с абонентского номера, зарегистрированного в Москве. Ведутся розыскные мероприятия. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU