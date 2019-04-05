2019-04-05T11:08:55+03:00
Происшествия

На тамбовской трассе отечественное авто протаранило «Jeep Grand Cherokee»

В аварии пострадал 58-летний пассажир «Лады»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Причиной аварии стал неудачный поворотПричиной аварии стал неудачный поворотФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария с пострадавшим произошла 4 апреля в 14 часов 55 минут на 146 километре автодороги «Воронеж-Тамбов», проходящей по территории Мордовского района. По данным регионального УГИБДД, 24-летний водитель автомобиля «Lada-217030» пытаясь повернуть налево, столкнулся с внедорожником «Jeep Grand Cherokee», за рулем которого находился 47-летний мужчина.

- В результате ДТП пассажир автомобиля «Lada-217030», 58-летний мужчина получил травмы, - рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. - На автомобиле скорой медицинской помощи его доставили в ТОГБУЗ «Мордовская ЦРБ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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