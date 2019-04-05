63-летнюю тамбовчанку оштрафовали на 600 тысяч рублей за попытку "подкупить" полицейских

СЕГОДНЯ 11:29 2019-04-05T11:29:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тамбовской области суд вынес приговор 63-летней жительнице города Уварово - продавцу торгового павильона. Она признана виновной в покушении на дачу взятки.

Так, 22 февраля полицейские выявили, что эта женщина в помещении торгового павильона, принадлежащего ее сыну, торгует табачными изделиями без маркировки.

- При составлении сотрудниками полиции в отношении нее административного материала - продавец положила в карман форменной куртки одного из них 20 тысяч рублей (по 10 тысяч каждому) в качестве взятки за уничтожение уже составленных материалов и неизъятие у нее имевшейся табачной продукции, - сообщает пресс-служба СУ СК по Тамбовской области. - Однако довести преступный умысел до конца пенсионерке не удалось, так как полицейские отказались от незаконного денежного вознаграждения.

Суд приговорил 63-летнюю женщину к наказанию в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU