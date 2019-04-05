В Тамбовской области мужчина переделал сигнальный пистолет в боевой

СЕГОДНЯ 10:44 2019-04-05T10:44:19+03:00

Ему грозит лишение свободы до пяти лет и крупный штраф

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В дежурную часть МОМВД России поселка Первомайский 1 апреля поступила информация о незаконном обороте оружия. Дознаватель отдела полиции выявил, что на улице Маяковского 44-летний мужчина у себя дома переделал сигнальный пистолет, предназначенный для стрельбы светозвуковыми патронами, в боевой.

Оружие, которое мужчина хранил без надлежащего оформления в лицензионно-разрешительном подразделении полиции, было изъято. Кроме того, впоследствии выяснилось, что незаконопослушный гражданин незаконно хранил 500 граммов пороха.

- В ходе опроса нарушителя получены признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 223 «Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей». Подобное преступление наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей. Сотрудниками полиции проводится дальнейшая проверка. При добровольной сдаче незарегистрированного оружия или боеприпасов, граждане освобождаются от уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU