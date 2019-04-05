2019-04-05T09:46:48+03:00
Происшествия

Пьяный тамбовчанин устроил ДТП, в котором погиб 63-летний водитель

Виновник аварии серьезно не пострадал, он находится под следствием
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Иномарка выехала на встречкуИномарка выехала на встречкуФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, которую спровоцировал нетрезвый водитель, произошла 4 апреля в 15 часов 45 минут на 13 километре автодороги «Рассказово - 2 Пятилетка», проходящей по территории Рассказовского района. Как сообщили в региональном УГИБДД, 23-летний водитель автомобиля «Volkswagen Jetta» сел за руль пьяным, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем «ВАЗ-21070», которым управлял 63-летний мужчина.

- В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-21070» от полученных травм скончался на месте, водителю «Volkswagen Jetta» медицинскую помощь оказали на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

Водитель "семерки" погиб на месте Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Водитель "семерки" погиб на местеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Виновнику аварии за гибель человека грозит серьезная уголовная ответственность. Полицейские обращаются к тамбовчанам с просьбой: если вам не безразлична безопасность на наших улицах и дорогах, и вам известно о выезде или движении нетрезвого водителя на транспортном средстве, незамедлительно сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 89202361111, 53-40-67 или 002.

Виновнику ДТП грозит уголовная ответственность Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Виновнику ДТП грозит уголовная ответственностьФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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