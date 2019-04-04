2019-04-04T17:40:40+03:00
Звезды

В Тамбовской области появятся более ста волонтеров культуры

Их главная задача — сохранение памятников
Ксения АЛЕШИНА
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В рамках нацпроекта «Культура» в Тамбовской области разработана программа «Волонтеры культуры», ориентированная на поддержку добровольческого движения в сфере государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия на территории региона. В работу планируется привлечь более ста добровольцев .

Волонтеры культуры будут участвовать в археологических работах, помогать в благоустройстве памятников и прилегающих к ним территорий, проводить научные исследования, а также следить за состоянием объектов культурного наследия.

На помощь добровольцам придет ресурсный центр, созданный на базе Центра по сохранению и использованию историко-культурного наследия Тамбовской области. Там откроется Школа хранителей наследия, где для волонтеров будут проводить обучающие лекции и семинары.

- Кроме того, региональное управление по государственной охране объектов культурного наследия области запускает проект «Ищем медиа-волонтеров», направленный на взаимодействие добровольцев с региональным органом охраны для освещения событий в сфере историко-культурного наследия региона и размещения наиболее интересных исторических и краеведческих заметок, фотографий на официальном портале ведомства. Подробности можно уточнить по тел. 78-62-17 у Юриной Наталии Владимировны, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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