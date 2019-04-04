2019-04-04T18:00:07+03:00
Общество

В тамбовской колонии возрождают традицию выпуска стенгазет

Издание уже получило название «Узнай себя»
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: пресс-служба УФСИН по Тамбовской областиФото: пресс-служба УФСИН по Тамбовской области
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В колонии-поселении №2, что расположена в Кирсановском районе, женский совет возродил традицию выпуска стенгазет. Издание, сделанное своими руками, получило название «Узнай себя».

- Основная задача данной стенной печати - рассказать об отрицательных привычках людей. Каждая заметка, публикуемая в газете, сопровождается сатирическими рисунками, - сообщает пресс-служба УФСИН по Тамбовской области.

Газета привлекла внимание сотрудников ФСИН и нашла позитивный отклик. В колонии-поселении планируют регулярно выпускать газету «Узнай себя» и посвящать ее наиболее значимым моментам из жизни учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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