В Рассказово начинают чистить реку Лесной Тамбов

СЕГОДНЯ 17:00 2019-04-04T17:00:17+03:00

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В городе Рассказово стартовали работы по расчистке реки лесной Тамбов. - Противопаводковые мероприятия будут проводиться на участке водотока длиной в 3 километра ниже по течению от моста на ул. Некрасова по улицам Набережно-Бугровая, Садово-Набережная, Набережно-Бугровый переулок районного центра, - сообщает управление по охране окружающей среды Тамбовской области. - Участок для расчистки был выбран, исходя из опыта пропуска паводковых вод в прошлые годы, когда в Рассказово имели место многочисленные подтопления жилого сектора.

Известно, что работы финансируются из средств регионального бюджета по программе «Охрана окружающей среды воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области». На расчистку реки потратят порядка 4 миллионов рублей. Подрядная организация задействует в работах экскаваторную, бульдозерную и другую спецтехнику. Контрактом предусмотрено удаление деревьев и кустарников на берегах реки, ликвидация камышовых зарослей, расчистка и углубление заиленного русла реки. Работы планируется завершить уже к началу лета.

ИСТОЧНИК KP.RU